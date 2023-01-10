ABD’de süpermarkette çalışan 82 yaşındaki bir savaş gazisi, TikTok’ta başlatılan kampanya sonucunda emekli oldu.

ABD’de süpermarkette çalışan 82 yaşındaki bir savaş gazisi, TikTok’ta başlatılan kampanya sonucunda emekli oldu.

ABD’de Walmart adlı süpermarkette çalışan 82 yaşında bir savaş gazisi olan Warren Marion, TikTok’ta başlatılan kampanya sayesinde emekli oldu. TikTok üzerinden organize edilen kampanya Marion’ı tanıyan ve uygulamada 300 bine yakın takipçisi olan Rory McCarty tarafından başlatıldı. McCarty, kampanyayı Marion’ın istediklerini yapabilmesi için başlattığını söyleyerek, TikTok’ta gördüğü benzer bir öykünün kendisine ilham verdiğini belirtti. Başlatılan kampanyaya yaklaşık 110 bin dolar bağış yapılmasının ardından 82 yaşındaki Marion, ihbar süresini tamamladıktan sonra işteki son gününü bitirerek emekli oldu. Marion, bu parayla evinin taksitlerini ödeyeceğini ve Florida’daki çocuklarını ziyaret edeceğini söyledi.

Aralık ayında ikilinin yer aldığı bir video 3 milyondan fazla izlenmişti.