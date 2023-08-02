ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 2018’de bir sinagoga silahlı saldırı düzenleyen Robert Bowers, federal jüri tarafından idam cezasına çarptırıldı. Söz konusu ceza ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde verilen ilk federal ölüm cezası olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki Hayat Ağacı Sinagogu’na Ekim 2018’de silahlı saldırı düzenleyen 50 yaşındaki Robert Bowers, hakkında 12 kişiden oluşan federal jüri kararını verdi. Jüri, iki gün süren müzakerelerin ardından oybirliğiyle Bowers’a idam cezası verilmesine karar verdi.

Karar oybirliği ile alınamasaydı Bowers, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılacaktı.

Bowers, saldırının ardından ABD’deki Yahudilere yönelik şimdiye kadarki en ölümcül saldırı olan silahlı saldırıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen 63 suçlamanın tamamından 16 Haziran’da mahkum edilmişti. Bowers’a yöneltilen suçlardan 22’si idam cezasının uygulanabileceği suçlardı.

“Bu, yasalara göre en ağır ceza olan ölüm cezasını gerektiren bir davadır"

Başsavcı Eric Olshan ise, "Sıradan bir Yahudi Şabatını ABD tarihindeki en kötü Yahudi karşıtı toplu infazına dönüştürdü ve bundan gurur duyuyor. Bu, yasalara göre en ağır ceza olan ölüm cezasını gerektiren bir davadır" ifadelerini kullandı.

“Şimdi sizden ölümü değil yaşamı seçmenizi istiyoruz”

Bowers’ın avukatı Judy Clarke mahkemede yaptığı konuşmada, “Onu 63 ayrı suçtan mahkum ettiniz. Onu jüri cezası için uygun buldunuz. Şimdi sizden ölümü değil yaşamı seçmenizi istiyoruz” dedi.

Söz konusu ceza ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde verilen ilk federal ölüm cezası olarak kayıtlara geçti.

Sinagog saldırısı

ABD’deki Yahudilere yönelik şimdiye kadarki en ölümcül silahlı saldırıda, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Sinagogta bulunan 8 kişi ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.