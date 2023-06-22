Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından hasar almayan ve inşaatı tamamlanan Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camii’nin Kurban Bayramı’na hazır olarak ibadete açılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin önemli isimlerinden biri ola Davulcu Abdal Halil Ağa’nın adını taşıdığı caminin temeli 18 ay önce atıldı. İnşaatı tamamlanan cami, 6 Şubat tarihli meydana gelen depremlerde zarar görmedi.

750 kişi kapasiteli cami Kurban Bayramı’nda ibadete açılacağını ifade eden İmam Hatibi Muharrem Tozar, “18 ay önce camimizin temeli atıldı. Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camii olunca güzel bir moral motivasyon ile camimizin yapımına başlandı. Kubbeler tamamlandı ve akabinde bizler Ramazan ayına hazırlanalım dedik ama büyük bir deprem felaketini yaşadık. Başta Dulkadiroğlu ilçemiz olmak üzere camilerimizin birçoğu yaşadı ve ağır hasarlı binalarımız yıkıldı ve ağır hasarlı. Bu nedenle bizim camimizde hasar oluşmadı. İnşallah Kurban Bayramı’nı 750 kişilik camimizde namazımız kılınacak. Eğer deprem olmasaydı borçsuz bir şekilde çalışmaları tamamlayacaktık. Maddi durumlarımız söz konusu oldu ve bundan dolayı daha önce bize destek verdikleri gibi halkımızın büyük anlamda desteğimizi bekliyoruz” dedi.

İlçede 80 caminin yıkıldığını ifade eden Tozar, “Edindiğimiz bilgiye göre Dulkadiroğlu ilçemizde yaklaşık 80 camimiz yıkıldı ve ağır hasarlı bundan dolayı camilerimizin 7-8 tanesinin tamir ve onarımı yapıldı bir kısmı da bayrama doğru ibadete açılacaktır. Yaklaşık 50 camimizde ise ibadet yapılamıyor. Kalan camilerimizin avlusunda bahçesinde ibadetler yapılıyor” diye konuştu.

Doğukent Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar ise, “Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camii yıllardır içimizde bir ukdeydi. Abdal Halil Ağa’nın adı bir çeşme, bir de caddeye verilmiş ama başka bir şey yapılmamış. Türkiye’deki bütün abdal kardeşlerimizi göz önünde bulunduraraktan bize nasip oldu camimiz yapıldı. 7-8 iş insanlarımız ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız bize destek oldu. Abdal Halil Ağa kurtuluş döneminde çarşıya iniyor, bu arada Agop Hırlakyan Abdal Halil Ağa’yı arıyor ve ona, ‘Halil ağa davulcuları topla da Fransız askeri Türkoğlu’nu geçti işgale geliyor, ceplerinizi altın ile doldurayım’ diyor. Evimizi, cebimizi ve davulumuzu da doldurabilirsiniz ama bu din bahsi diyerek reddediyor. Biz de bunu düşünerek Türkiye’deki abdal kardeşlerimiz adına bu camiyi başlatmış olduk ve Rabbim nasip ederse Kurban Bayramı’nda namazı bu camimizde kılacağız” ifadelerini kullandı.