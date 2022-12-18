Bursa’nın meşhur lezzetleri simit ve tahinli pidenin merkezi olan tarihi Abdal Camii çevresindeki bozulan zemin, Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı çalışma ile yenileniyor.

Bursa’nın meşhur lezzetleri simit ve tahinli pidenin merkezi olan tarihi Abdal Camii çevresindeki bozulan zemin, Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı çalışma ile yenileniyor.

Tuzpazarı Mahallesi’ndeki Abdal Camii çevresinde, ağaç köklerinden dolayı deforme olan zemin kaplamaları, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sökülerek yenileniyor. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin simit-tahinli pide almak için uzun kuyruklar oluşturduğu Abdal Camii ve çevresindeki zemin taşlarının zamanla yerlerinden oynaması sonucu bozulan zemin kaplamaları sökülerek, dolguları düzenlenip mevcut taşlarla yeniden kaplanıyor.

Bölgenin, şehrin tarihi yerlerinden biri olduğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Abdal Camii ve simit fırının olduğu bölge, yerli ve yabancı pek çok misafirin ziyaret ettiği bir yer. Zamanla deforme olan zeminde düzenleme yaparak vatandaşlarımızın karşılaştığı olumsuzlukları ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda, alt katta bulunan işyerlerine su sızmasını önlemek için zemini mebran ile kaplıyoruz. Tarihi dokuya uygun şekilde yürüttüğümüz çalışmaları kısa sürede tamamlayarak alanı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.