Trakya’da yerli hibrit ayçiçeği tohumu üretimi, ABD ve Avrupa ambargolarının oluşturduğu fırsatlar sayesinde Rusya pazarında hızla büyüyor.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün destekleriyle Trakya Tohumcular Derneği tarafından üretilen 120 ton yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya’ya ihraç edilmek üzere yola çıktı. Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve dernek yetkilileri, tohumların bulunduğu fabrikada incelemelerde bulunarak ihracat sürecini yakından takip etti.

Rusya pazarında yerli tohum rüzgarı

Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ambargo, Türk tohum firmalarına büyük fırsatlar sundu. Yerli ve milli tohumlar, 2017’den bu yana Rusya’daki deneme tarlalarında başarıyla boy gösteriyor. Bu yıl 120 ton olarak gerçekleşen ihracat miktarı, önümüzdeki yıl için yapılan 400 tonluk sözleşme ile dört katına çıkarılacak.

“Türk tohumculuğu adına gurur duyuyoruz”

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, ihracat sürecindeki başarıyı vurgulayarak, “Aslında bu sene bizim için rekor senesi. 2 tonla başladığımız yolculukta geçen yıl 20 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl 120 tona ulaştık. Rusya pazarı açısından hala küçük bir rakam gibi görünse de, bu alanda ilerleyişimiz hızla devam ediyor. Seneye 400 tonluk bir hedefimiz var ve Türk tohumculuğu adına gurur duyuyoruz” dedi.

Tohumculuk stratejik önemde

Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise yerli tohum üretiminin hem Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtulması hem de ekonomik kalkınma açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Tohumculuk stratejik sektörlerin başında geliyor. Hem türlerimizin korunması hem de yeni nesillerin ıslah edilmesi ülkemiz için hayati öneme sahip. Firmamızın yaptığı bu çalışmalar, tarımımızın geliştirilmesi ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından çok değerli” ifadelerini kullandı.

Türk tohumları dünya arenasında

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Mehmet İbrahim Yılmaz ise, “Yerli ve milli tohumun önemine her zaman vurgu yapıyoruz. Hem ülkemizin kalkınması hem de ihracatın artması için çalışıyoruz” dedi.