ABD basınının konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD ve Almanya’nın Ukrayna’ya zırhlı araç göndermeyi planladığı ifade edildi.

ABD basınının konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD ve Almanya’nın Ukrayna’ya zırhlı araç göndermeyi planladığı ifade edildi.

Fransa’nın dün Ukrayna’ya AMX-10 RC tipi hafif tank göndereceğini duyurmasının ardından ABD ve Almanya’nın Ukrayna’ya zırhlı araç göndermeyi planladığı ifade edildi. ABD basınının konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD’nin Bradley tipi, Almanya’nın ise Marder tipi zırhlı araçları Ukrayna’ya göndermeyi planladığı belirtildi. Haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden’ın zırhlı araç konusunu bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD’nin söz konusu zırhlı araçları ABD Savunma Bakanlığı envanterinden yollaması ve yarın resmi duyuruyu yapacağı öne sürülen haberlerde, Almanya’nın ise zırhlı araçları gönderme konusunda kararın henüz kesinleşmediği ancak kararın verilmek üzere olduğu aktarıldı.

Alman hükümetine Ukrayna’ya tank göndermesi çağrısı

Fransa’nın Ukrayna’ya hafif tank göndereceğini açıklamasının ardından Scholz, siyasi müttefikleri tarafından Ukrayna’ya ağır silahlar gönderilmesi konusunda baskı altına alındı. Almanya Parlamentosu’nun Savunma Komitesi Başkanı ve Scholz hükümetinin koalisyon ortağı Hür Demokratlar (FDP) üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hükümete Marder tipi zırhlı savaş araçları göndermesi ve Ukraynalıları bunları kullanmaları için eğitmesi çağrısında bulunmuştu.

Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin Güvenlik Politikası Sözcüsü Sara Nanni ise, Almanya’nın Ukrayna’ya Marder tipi zırhlı savaş araçları ve Leopard tipi tanklar göndermesi gerektiğini ifade etmişti.

Scholz’un partisi Sosyal Demokratlar’dan Andreas Schwarz Alman basınına yaptığı açıklamada, Fransa’nın hamlesinden sonra hükümetin "inisiyatifi ele alması" gerektiğini aktarmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Norveç’in başkenti Oslo’ya yaptığı ziyarette sırasında, "Geçmişte, Ukrayna ordusuna desteğimizi her zaman duruma göre şekillendirdik. Şimdi Fransa hafif zırh sistemleri tedarik etmeye karar verdi ve ABD de aynısını yapmayı planladığını belirtti. Bu kesinlikle Almanya’yı da etkileyecektir” demişti.