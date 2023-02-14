Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından depremzedeler için oluşturulan yardım merkezinde 77 yaşındaki ABD vatandaşı Ted Stern, gönüllü olarak görev yapıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından depremzedeler için oluşturulan yardım merkezinde 77 yaşındaki ABD vatandaşı Ted Stern, gönüllü olarak görev yapıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından Edirne Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. 7’den 70’e tüm vatandaşlar, depremzedelerin yaralarını sarmak adına Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’ndaki yardım organizasyonuna akın etti. Bazı vatandaşlar acil ihtiyaç listesindeki ürünleri getirirken, kimisi de paketleme ve taşıma işlerinde gönüllü olarak görev yapamaya devam ediyor. 77 yaşındaki ABD vatandaşı Ted Stern de, yardım kampanyasında gönüllü olarak görev yapan vatandaşlardan biri oldu. Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’na getirilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınmasında görev yapan ABD vatandaşı, duyarlılığıyla takdir topladı.

“Kendimi çok kötü hissettim”

Türkiye’de yaşanan depremin inanılmaz bir trajedi olduğunu vurgulayan 77 yaşındaki Ted Stern, deprem bölgesine de gitmek istediğini, ama gidemediğini belirterek, “Meydana gelen deprem çok korkunçtu. Kendimi çok kötü hissettiğimden dolayı buradaki arkadaşlarla birlikte yardım etmeye çalışıyorum. Burada da insanların iyi bir ruhu var herkes yardım etmeye çalışıyor” dedi.

“ABD vatandaşı herkese örnek olmalı”

Yardım toplama merkezinde herkesin büyük bir dayanışma içinde olduğunu ifade eden Melis Kaçtaş, herkesin ellinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını belirterek, “Burada gördüğünüz gibi ABD vatandaşı da yardımcı oluyor bizlere. Gelen araçlardan koliler indirilirken, deprem bölgesine gidecek tırlara ise yükleme yapılıyor. Burada çok hızlı bir sirkülasyon var. Çok güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum çünkü bazı kendi insanımız bile kafeterya gibi yerlerde otururken, ABD vatandaşı burada bize destek oluyor. Herkese örnek olmalı diye düşünüyorum” diye konuştu.