ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD’nin desteğinin devam edeceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD’nin desteğinin devam edeceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Sullivan, yaşanan depremlerle ilgili endişe duyduklarını belirterek, "Türkiye ve Suriye’de zaten harap olmuş bölgeleri etkileyen deprem haberlerinden derin endişe duyuyoruz. ABD tam desteğini vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.