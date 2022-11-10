ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna’daki savaşta yaklaşık 100 bin Rus ile 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna’daki savaşta yaklaşık 100 bin Rus ile 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş 9 aydır devam ederken askeri kayıplara ilişkin ABD’den açıklama geldi. New York Ekonomi Kulübü’ndeki bir etkinlikte konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, savaşta yaklaşık 100 bin Rus askeri ile 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü ya da hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Çatışmalarda yaklaşık 40 bin sivilin öldüğünü de söyleyen Milley, aynı zamanda 15-30 milyon arasında kişinin yerlerinden edildiğini belirtti.

Kiev’in Moskova ile görüşmelere yeniden başlama isteğine yönelik işaretlerin müzakereler konusunda yeni bir pencere açtığını kaydeden Milley, “Kayıpların sayısı, hem Moskova’yı hem de Kiev’i savaşın yavaşlayabileceği önümüzdeki kış aylarında müzakere yapmaya ikna edebilir” dedi.

Öte yandan, Ukrayna ve Rusya savaş sırasında yaşanan kayıpları tahmin edilenden çok daha az sayıda açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Eylül’de yaptığı son açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 5 bin 937 Rus askerin öldüğünü belirtmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi de savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.