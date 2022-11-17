ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın doğusunda Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın doğusunda Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ukrayna’nın doğusunda Malezya’ya ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili Hollanda’da görülen davada kararın açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yazılı açıklama yaptı. Blinken, Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesindeki rollerinden dolayı 3 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Lahey Bölge Mahkemesi’nin kararının 17 Temmuz 2014’te hayatını kaybeden 298 kişi için adaletin sağlanmasına yönelik süregelen çabalarda önemli bir an olduğunu aktaran Blinken, “Bugünkü karar, Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna’dan yetkililerden oluşan bir Ortak Soruşturma Ekibi tarafından sürdürülen çalışmanın sonucudur. Karar, Hollanda’nın bu davada gerçeği ortaya çıkarma ve hesap verebilirliği sürdürme konusundaki kesin taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu, adalete doğru atılmış sağlam bir adım olsa da, BM Güvenlik Konseyi’nin 2166 sayılı kararında yer alan ‘sorumlulardan hesap sorulacak’ talebini karşılamak için daha çok çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

Lahey Bölge Mahkemesi, Rus Albay İgor Girkin, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU Subayı Sergey Dubinsky ve Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko’ya müebbet hapis cezası verirken, eski GRU üyesi Oleg Pulatov ise davadan beraat etti.

Ne olmuştu?

Malezya Hava Yolları’nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Temmuz 2014’de Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna’nın doğusunda düşürülmüştü. Uçakta bulunan 80’i çocuk, 15’i mürettebat toplam 298 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta 17 ülkeden yolcu bulunurken, yolcuların 196’sı Hollanda’dan, 43’ü Malezya’dan, 38’i Avustralya’dan ve 10’u Birleşik Krallık’tandı.

Uluslararası bir araştırmacı ekibi geçtiğimiz yıl uçağın bir Rusya yapımı askeri füze ile vurulduğunu açıklamıştı. Rusya ise suçlamaları reddetmişti.