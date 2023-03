Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün TBMM’deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye’nin, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün TBMM’deki onay sürecini başlatmaya karar vermesinin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yeni açıklama yaptı. Sullivan, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini TBMM’ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor. Türkiye’yi İsveç’in katılım protokollerini de hızlı bir şekilde onaylamaya davet ediyoruz. İsveç ve Finlandiya, NATO’nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü ve yetenekli ortaklardır. ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı.