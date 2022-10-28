ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde saldırıya uğradı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde saldırıya uğradı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde saldırıya uğradı. Pelosi’nin sözcüsü Drew Hammill, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi’nin San Francisco’daki evine girdi ve Paul Pelosi’ye saldırdı" dedi. Hammill, saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirterek, Paul Pelosi’nin hastanede tedavi altında olduğunu söyledi. Hammill, Nancy Pelosi’nin saldırı anında evinde olmadığını söyleyerek, "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor" ifadesini kullandı.

Paul Pelosi, geçtiğimiz mayıs ayında alkollüyken kazaya karışmış, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.