ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Parti lideri olarak istifa ettiğini ve liderlik için yeniden aday olmayacağını açıkladı. San Francisco şehrini temsil eden Kongre üyesi olarak çalışmaya devam edeceğini söyleyen Pelosi, "Benim için burada durmaktan ve San Francisco halkı adına konuşmaktan daha büyük bir resmi onur yoktur. Meclisin bir üyesi olarak San Francisco halkı adına konuşmaya, Californiya eyaletine hizmet etmeye ve anayasamızı savunmaya devam edeceğim" dedi. Pelosi, Demokrat Parti’ye büyük bir güven duyduğunu ifade ederek, "Bir sonraki Kongre’de Demokrat liderliğe yeniden seçilmeyi istemeyeceğim" dedi.

“Yeni bir neslin zamanı geldi”

Pelosi, meclis liderliğindeki istifa etme kararını, gücü gelecek nesillere devretmek için bir fırsat olarak değerlendirerek, "Benim için, çok derinden saygı duyduğum Demokrat Parti grubuna liderlik edecek yeni bir neslin zamanı geldi. Bu kadar çok kişinin bu harika sorumluluğu üstlenmeye hazır ve istekli olduğu için minnettarım" dedi.

"ABD demokrasisi görkemli ama kırılgandır”

Pelosi ayrıca, ABD demokrasisinin kırılgan olduğunu vurgulayarak, "ABD demokrasisi görkemli ama kırılgandır. Demokrasi sonsuza kadar savunulmalıdır" dedi.

Biden’dan Pelosi’ye tebrik

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Temsilciler Meclisi’nin Demokrat liderliğinden ayrılma kararını açıklamasının ardından Pelosi’yi tebrik etmek için aradığı aktarıldı.

“Nancy Pelosi sayesinde milyonlarca ABD’li daha iyi şekilde yaşıyor”

Beyaz Saray ayrıca, Biden’ın Pelosi’nin görev süresi için bir takdir beyanı yayınladığını belirtti. Yayınlanan metinde, "Tarih Nancy Pelosi’nin tarihimizdeki en önemli Temsilciler Meclisi Başkanı olduğunu not edecek. Onun demokrasimizin dünyaya ışık tutmasını sağlamak için seçilmiş yetkililerin verdikleri yemini yerine getirme yükümlülüğünü nasıl somutlaştırdığına dair sayısız örnek var” ifadeleri yer aldı. Metinde ayrıca, “Nancy Pelosi sayesinde milyonlarca ABD’li daha iyi şekilde yaşıyor. Pelosi her zaman tüm insanların onuru için çalıştı. Yasalarımız aracılığıyla demokrasinin azılı bir savunucusu olarak tarih, onun 6 Ocak’taki şiddetli, ölümcül ayaklanmadan koruma konusundaki kararlılığını not edecektir. Meclisteki liderlik rolünden istifa ediyor olabilir, ancak kutsal demokrasimizi korumaktan asla vazgeçmeyecektir" denildi.

Öte yandan Pelosi, 35 yıldır yer aldığı Temsilciler Meclisinde 19 yıldır Demokratların lideri olarak görev yaptı.