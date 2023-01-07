ABD’de Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, 15. tur oylamada 216 oyla Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

ABD’de Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, 15. tur oylamada 216 oyla Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde başkanlık krizi, 15. tur oylamada çözüldü. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 8 Kasım 2022’de yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde ettiği Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı oldu. Kürsüye çıkarak ilk konuşmasını yapan McCarthy, "Buraya geleceğimizi hiç düşünmemiştim" dedi. Dış politikaya değinen McCarthy, "ABD’nin uzun vadeli zorluklarını, borcunu ve Çin Komünist Partisinin yükselişini de ele alacağız" ifadelerini kullandı. McCarthy, "Çin konusunda iki partiden oluşan seçilmiş bir komite oluşturacağız ve ardından bu ekonomik rekabeti kazanacağız" şeklinde konuştu. "Şimdi zor iş başlıyor" diyen McCarthy, "Bugün, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl burada yapacaklarımız bundan sonraki her şeyin gidişatını belirleyecek. Benim sorumluluğum, sorumluluğumuz ülkemize karşı" ifadelerini kullandı.

14. tur oylamada Cumhuriyetçiler arasında gergin anlar

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 14. tur oylamanın sonunda kendisine muhalif üyelerin oturduğu sıralara yöneldi, ancak Florida temsilcisi Matt Gaetz’in tepkisiyle karşılaştı. McCarthy bunun üzerine sırtını dönerek yerine doğru yönelirken, Cumhuriyetçilerin arasında gergin anlar yaşandığı kameralara yansıdı. 15. kez yapılan oylamada sayıları 6’ya düşen muhalif Cumhuriyetçilerin pozisyon değiştirerek boş oy atması nedeniyle salt çoğunluğa ulaşan McCarthy, 216 oyla ABD Temsilciler Meclisi başkanlık yarışının kazananı oldu.

Demokratlar ise 1. turdan bu yana, adayları Hakeem Jeffries’e oy verdi.

Biden’dan tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Kevin McCarthy’yi seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Biden açıklamasından, "Jill ve ben, Kevin McCarthy’yi Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Ara seçimlerden sonra söylediğim gibi elimden geldiğince Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazırım ve seçmenler, Cumhuriyetçilerin de benimle çalışmaya hazır olmasını beklediklerini açıkça belirtti. Temsilciler Meclisi artık karar verdiğine göre bu sürecin başlamasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Krize dönüşmüştü

ABD’de başkan ve başkan yardımcısından sonra en önemli koltukta bulunan Temsilciler Meclisi başkanı, 100 yıldır ilk kez 4 gün süren 14 tur oylamada seçilememişti. Temsilciler Meclisi’nin başkanını seçmeden faaliyete başlayamaması nedeniyle yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan ABD’nin yasama organının durma noktasına geldiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerinin, yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğun elde edilmesine kadar süreceği belirtilmişti.