ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump’ın Gazze konusunda "alışılmışın dışında düşünmeye, çözümsüz gibi görünen sorunları çözmek için yeni, benzersiz, dinamik yollar aramaya istekli olduğunu" belirterek "Bütün seçenekleri değerlendirmeye hazırız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, siyasi temaslarda bulunmak üzere ABD’de olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Pentagon’da ağırladı. Görüşmenin başında yaptığı açıklamada İsrail’in savunmasına olan bağlılıklarını yineleyen Hegseth, Trump yönetiminin İsrail’e "daha önce tedarik edilmeyen ve radikal düşmanları ortadan kaldırmada faydalı olan" silahlar sağlayacağını söyledi. Başkan Donald Trump’ın Gazze açıklamalarını da değerlendiren Hegseth, "Başkan, alışılmışın dışında düşünmeye, çözümsüz gibi görünen sorunları çözmek için yeni, benzersiz, dinamik yollar aramaya istekli" yorumunda bulundu. Çözüm bulunmaması halinde Gazze’de tekrar benzer acıların yaşanabileceğini belirten Hegseth, "Deliliğin tanımı, aynı şeyi tekrar tekrar yapmaya çalışmaktır" dedi. Gazze hakkında "Bütün seçenekleri değerlendirmeye hazırız" ifadelerini kullanan Hegseth, Gazze’ye ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceği ve Trump’ın ne yapacağı konusunda ise net bir yorum yapmaktan kaçındı.

Netanyahu: "Bizim zaferimiz, sizin zaferinizdir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ülkesinin benzersiz bir ABD müttefiki olduğunu belirterek, "Düşmanlarımızla tek başımıza savaşmaktan çekinmiyoruz" şeklinde konuştu. "Radikalizm" ve "terör" ile savaştıklarını iddia eden Netanyahu, Hegseth’e yönelik "Size büyük şeytan, bize küçük şeytan diyorlar. Biz sadece onların yolunda duruyoruz. Siz onların büyük düşmanısınız" ifadelerini kullandı. ABD - İsrail işbirliğinin önemine vurgu yapan Netanyahu, "Çeşitli düşmanlarla yüzleşerek, sadece bize saldırmak isteyenleri değil, size saldırmak isteyenleri de yenmiş oluyoruz. Bu nedenle bizim zaferimiz sizin zaferinizdir" dedi. Netanyahu, ülkesinin savaş hedeflerini gerçekleştirme konusunda "oldukça ilerlemiş" durumda olduğunu da sözlerine ekledi.