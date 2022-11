ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlenen ortak basında toplantısında yaptığı açıklamada, "Sivil elektrik şebekesinin kasıtlı olarak hedef alınması bir savaş suçudur" dedi.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu ile yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteğini yineleyen Savunma Bakanı Austin, "Ukrayna Savunma Temas Grubu ile bugün 7’nci toplantımızı tamamladık ve yine oldukça başarılı bir oturum oldu. Rusya’nın saldırıları sadece bizim kararlılığımızı derinleştiriyor. Ukrayna’nın kendini ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunma hakkını desteklemeye devam edeceğiz. Rusya, özellikle Ukrayna’nın sivil altyapısını hedef almayı amaçlayarak Ukrayna’ya başka bir füze yağmuru başlattı. Ukrayna’nın kendini savunma konusunda temel bir hakkı var. Ülkelerini savunurken, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Putin’in saldırganlığını kabul etmeyeceğiz"

Ukrayna Temas Grubu toplantılarının, Ukrayna’nın kendisini ve vatandaşlarını savunmasına yardımcı olan somut sonuçlar ürettiğini söyleyen Austin, "Ukrayna halkının kendi ülkesinde özgür yaşaması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Kararlılığımız, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik savunulamaz saldırılarıyla güçleniyor. Ukrayna Savunma Temas grubunun hiçbir üyesi, büyük ülkelerin barışçıl komşularını yerle bir ettiği ve ezdiği bir dünyada yaşamak istemiyor. Putin’in emperyal saldırganlığını bir tür yeni normal olarak kabul etmeyeceğiz. Bunun yerine, Ukrayna’nın kendini savunma hakları için ayağa kalkmaya devam edeceğiz. Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerini savunmak için ihtiyaç duydukları yetenekleri desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna halkının özgürlük mücadelesine yardım etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Polonya’daki patlamadan Rusya sorumludur"

Polonya sınırında meydana gelen patlamalarla ilgili Rusya’yı suçlayan ve Polonya hükümetinin patlamayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyleyen Austin, "Dün Polonya’da, Ukrayna sınırına yakın bir yerde ölümcül bir patlama olduğuna dair raporlar gördük. Dün gece Polonyalı Savunma Bakanı mevkidaşım, Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile görüştüm. Polonya halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi ilettim. Ayrıca ABD’nin Polonya’yı savunma konusundaki katı taahhüdünün altını çizdim. Polonya hükümetinin bu patlamayla ilgili soruşturmasına güvenimiz tam. Polonyalı meslektaşlarımızın yanı sıra NATO müttefiklerimiz ve diğer ortaklarımızla yakın temas halinde olacağız. Hala bilgi topluyoruz, ancak bu olaydan Rusya’nın sorumlu olduğundan hiç şüphe yok" açıklamasında bulundu.

Ukrayna’yı destekleyen ülkelere teşekkür

Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Temas Grubu’nun birçok üyesine Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kazanımlarını pekiştirmek için ihtiyaç duydukları becerileri sağlama çabaları için de teşekkür etti. Austin, gelecek yıl 19 bin Ukrayna askerini daha eğitme sözü verdiği için İngiltere’ye, 287 milyon dolarlık yardım paketi için İsveç’e ve çabaları için İspanya, Almanya, Yunanistan ve Polonya hükümetlerine teşekkür etti. Austin, Kanada’nın ise 500 milyon dolarlık yardım paketiyle grubun önde gelen bağışçılarından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

"Savaşın başlangıcından bu yana gördüğümüz en büyük füze dalgasıydı"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’nın sivil elektrik şebekesini kasıtlı olarak hedef almasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Polonya sınırında dün gerçekleşen patlama hakkındaki değerlendirmelerin devam ettiğini belirten ve saldırılarda Rusya’nın 100’e yakın füze fırlatmış olabileceğini söyleyen Milley, "Muhtemelen bu, savaşın başlangıcından bu yana gördüğümüz en büyük füze dalgasıydı. Sivil elektrik şebekesinin kasıtlı olarak hedef alınması, aşırı hasara ve sivil halkın gereksiz yere acı çekmesine neden oluyor. Bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı General Milley, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı her saldırısında başarısız olduğunu söyleyerek, “Rusya her seferinde başarısız oldu. Stratejik olarak, operasyonel olarak ve taktiksel olarak kaybettiler. Yapmaya çalıştıkları her şeyde başarısız oldular" dedi.