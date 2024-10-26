ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İran’a gerçekleştirilen misilleme saldırıyı görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailki mevkidaşı Yoav Gallant ile İsrail ordusunun İran’daki askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bakan Austin görüşmede, ABD’nin İsrail’in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti. Austin, ABD’nin İran ve İran destekli silahlı gruplardan gelen tehditlere karşı ABD askerlerini, İsrail’i ve bölgedeki ortaklarını savunmak için güçlü duruşunu, herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engelleme kararlılığını vurguladı.