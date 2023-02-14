ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı stratejik, operasyonel ve taktiksel olarak kaybettiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı stratejik, operasyonel ve taktiksel olarak kaybettiğini ifade etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Ukrayna Savunma Temas Grubu 9’uncu kez bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın mümkün olan ilk anda yapmak istediği şeyin savaş alanında durumu kendi lehine koşullar oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden baharda bir saldırı düzenlemelerini bekliyoruz. Bu nedenle biz, Ukrayna Savunma Temas Grubu’ndaki tüm ortaklar olarak, muharebe alanında oluşturmak istedikleri etkiler için zırh, ateş ve ikmal gücüne sahip olduklarından emin olmak için çok çalışıyoruz” dedi.

Milley ise, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden 1 yıldan biraz daha az bir süre geçmişken Rusya’nın "stratejik, operasyonel ve taktiksel olarak kaybettiğini" söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı hızla yenebileceğini, NATO ittifakını parçalayabileceğini ve yaptıklarının cezasız kalacağını düşündüğünü aktaran Milley, Putin’in yanıldığını ifade etti.

NATO’nun hiç bu kadar güçlü olmadığına dikkat çeken Milley, “Rusya artık küresel olarak dışlanmış durumda. Dünya, Ukrayna’nın cesaretinden ve dayanıklılığından ilham almaya devam ediyor. Kısacası Rusya kaybetti. Stratejik, operasyonel ve taktiksel olarak kaybettiler ve savaş alanında çok büyük bir bedel ödüyorlar” dedi.

Milley, Putin "tercih ettiği savaşa" son verene kadar uluslararası toplumun "Ukrayna’nın kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipman ve yeteneklerle desteklemeye devam edeceğini" vurguladı.