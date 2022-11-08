Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan Kongre ara seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, “Yapılan anketlerde Cumhuriyetçilerin, Demokratlar karşısında önde olduğu bilgisi var. Bu tablo gerçekleşir ise ABD politik süreci içerisinde ‘deadlock’ denilen ‘kilitlenmeler’ kaçınılmaz olacak ve 2024 yılı Biden-Trump mücadelesinde siyasi ibre her şeye rağmen Trump lehine dönebilecektir” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan Kongre ara seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, “Yapılan anketlerde Cumhuriyetçilerin, Demokratlar karşısında önde olduğu bilgisi var. Bu tablo gerçekleşir ise ABD politik süreci içerisinde ‘deadlock’ denilen ‘kilitlenmeler’ kaçınılmaz olacak ve 2024 yılı Biden-Trump mücadelesinde siyasi ibre her şeye rağmen Trump lehine dönebilecektir” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre ara seçimi yapılacak. Amerikalılar bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35’i için sandığa gidecek.

Yeni Kongre yapısına dair yapılan anketlerde Cumhuriyetçilerin Demokratlar karşısında önde olduğunu belirten Dr. Kemal Olçar, ABD seçimi hakkında değerlendirmede bulundu. Olçar, “Bunun temelinde ekonomik göstergeler, Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair belirsizlikler, kürtaj kararı gibi kültürel ayrılıklar, Biden’ın şahsına yönelik spekülasyonlar, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Yunanistan lehindeki denge bozucu siyaset vb. hususlar yatmaktadır” diye konuştu.

“Bu tablo gerçekleşir ise ABD politik süreci içerisinde “deadlock” denilen “kilitlenmeler” kaçınılmaz olacaktır” diyen Beykent Üniversitesi’nden Dr. Kemal Olçar, “2024 yılı Biden-Trump mücadelesinde siyasi ibre her şeye rağmen Trump lehine dönebilecektir. Yine Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir Kongre Biden döneminde Türkiye aleyhinde alınmış ABD kararlarını ne kadar etkileyeceği elbette ki tartışmalıdır. Ancak beklenti o ki, ‘kilitlenmiş’ bir ABD politika yapım süreçleri en azından Türkiye aleyhtarı yeni kararların çıkması konusunda ve Türkiye’nin aleyhinde oluşturulmaya çalışılan bölgesel denge ihlalleri (Ege Denizi, Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Suriye) ‘ihtiyatlı sürünceme’ veya ‘gecikmeli müdahale’ye maruz kalabilir. Bunun yanında ABD Yasama ve Yürütme organlarının farklı siyasal gruplardan mürekkep olması ihtimali F-35 programı, F-16 tedarik faaliyetleri, S-400 kaynaklı yaptırımlar gibi acil çıkış bekleyen konularda Türkiye’ye zaman kaybettirebilir” dedi.