ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’deki DEAŞ hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildiğini ve 12 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’deki DEAŞ hedeflerine yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha önceden Esad rejimi ve Rusya’nın kontrolünde olan bölgeleri hedef alan saldırılarda 12 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Saldırıların DEAŞ’ın Suriye’de yeniden yapılanmasını önlemeyi ve DEAŞ üzerindeki baskıyı sürdürmeyi amaçladığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre sivil kayıp yaşanmadığı aktarıldı. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise, saldırılarla ilgili olarak "Bölgedeki müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışan CENTCOM, DEAŞ’ın yeniden yapılanmasına ve Suriye’deki mevcut durumdan yararlanmasına izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.