ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen’in başkenti Sana’da bulunan İran destekli Husilere ait bir komuta merkezine hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ordusu bir kez daha Yemen’deki İran destekli Husileri hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Yemen’in başkenti Sana’da bulunan Husilere ait bir komuta ve kontrol merkezine hassas hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

“Hedef alınan tesis, Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki ABD savaş gemilerine ve ticari gemilere yönelik saldırılar gibi Husi operasyonlarının koordine edildiği bir merkezdi” denilen açıklamada, “Gerçekleştirilen saldırı, CENTCOM’un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır” ifadelerine yer verildi.