ABD merkezli Eskişehirli Türk şirketi Growth Lead LLC’ye, distribütörü olduğu bir madensuyu markası için Amerika’daki bir zincir marketten teklif geldi.

ABD merkezli Eskişehirli Türk şirketi Growth Lead LLC’ye, distribütörü olduğu bir madensuyu markası için Amerika’daki bir zincir marketten teklif geldi.

Şirket CEO’su Can Akalın, görüşmelerin 2023 yılının ilk ayında gerçekleşeceğini belirtti. Akalın, konuyla ilgili olarak, firmanın ülkemizde madensuyu markaları arasında büyük oyuncu konumda bulunduğunu belirterek, "Böyle bir markayı ABD’de satmaktan ve pazarlamaktan gurur duyuyoruz. Amerika’da ülkemizdeki madensuyu lezzetine benzer bir madensuyu lezzeti maalesef 1-2 markada mevcut. Amerikan tüketicileri için ülkemizdeki madensuyu lezzeti çok farklı algılanıp beğeniliyor. Markanın yöneticileri ve sahipleri ABD’deki gelen inovatif taleplere karşı çok hızlı aksiyon alabiliyor olmaları bizim pazardaki rekabetimizi katlayarak olumlu şekilde arttırıyor. TÜİK Madensuyu ve mineral suyu içecekler ihracat verilerini incelediğimizde 2023 yılında Türkiye’den dünyaya yapılan toplam madensuyu ihracat hacmini; ABD pazarındaki birkaç zincir market 2-3 katına çıkarabilecek potansiyele sahip durumda. 2023 yılındaki hedefimiz bu yönde olacaktır. Dünyada var olan ciddi bir cam krizi mevcut. Ülkemizde de aynı cam krizi ciddi şekilde devam etmektedir. Umarım cam üretimindeki kriz 2023 yılında çözülür diye düşünüyorum. Krizin çözülmesi gıda ve içecek sektöründeki tüm markaların ciddi anlamda dünyadaki ihracat hacmini arttıracaktır.