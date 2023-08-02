Washington Polis Departmanı Sözcüsü Hugh Carew, Kongre binasında silahlı saldırgan olduğuna dair yapılan ihbarın sahte olduğunu belirterek, Kongre’de yapılan aramada herhangi bir silahlı saldırganın bulunamadığını açıkladı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında verilen silahlı saldırgan alarmı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, binadaki personel tahliye edildi. Washington Polis Departmanı Sözcüsü Hugh Carew yaptığı açıklamada, ihbarın sahte olduğunu ifade ederek, Kongre’de yapılan aramada herhangi bir silahlı saldırgan ya da yaralının bulunamadığını bildirdi.

ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada ise, “Şu anda aktif bir tehdit yok” denildi.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.