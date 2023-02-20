ABD Kongresi’nden Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales’ten oluşan 4 kişilik heyet, 5 günlük ziyaret için Tayvan’a geldi.

ABD Kongresi’nden Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales’ten oluşan 4 kişilik heyet, 5 günlük ziyaret için Tayvan’a geldi.

ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Senatör Todd Young’ın geçtiğimiz ocak ayında Tayvan’a düzenlediği ziyaretin ardından ABD’li 4 Kongre üyesi daha Tayvan’a geldi. ABD Kongresi’nden Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales’ten oluşan 4 kişilik heyet, 5 gün boyunca Tayvan’da temaslarda bulunacak. Çip endüstrisinin dünya lideri olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi’nin kurucusu Morris Chang ile bir araya gelen heyetin Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve iş adamlarıyla görüşmeleri bekleniyor.

Silikon Vadisi’ni temsil eden bir Demokrat olan Khanna, Tayvan’ın yarı iletken endüstrisindeki rolünü öğrenmek için Tayvan’a geldiğini belirterek, "Buraya gelme amacımız hiçbir şekilde Çin’i tahrik etmek değil. Ziyaretimiz, Tayvan ile ilişkilerin önemini kabul eden ve nihai olarak bölgede barışı arayan Başkan Joe Biden’ın dış politikasıyla tutarlı" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, 4 Şubat’ta ABD’nin Atlantik Okyanusu üzerinde Çin’e ait yüksek irtifa balonunu düşürmesi ile gerilmiş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’e yapacağı gezisini ertelemişti. Öte yandan ABD’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos 2022’de Tayvan’ı ziyaret etmiş, ABD ile Çin arasında tansiyon yükselmişti. Pelosi, Tayvan’ı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Pelosi’nin ziyaretinin ardından Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.