ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales’ten oluşan 4 kişilik heyet, Taipei’de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Tony Gonzales’ten oluşan 4 kişilik heyet, Taipei’de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat üyeleri Ro Khanna, Jake Auchincloss ve Jonathan Jackson ile Cumhuriyetçi Partili Tony Gonzales, Tayvan’da temaslarına başladı. Heyet, Taipei’de Tayvan lideri Tasi Ing-wen ile bir araya geldi. Tsai görüşmede, yarı iletken çip tasarımı ve üretimi, yenilenebilir enerji ve yeni nesil 5G mobil ağlarda devam eden iş birliğini derinleştirme fırsatları olduğunu söyleyerek heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Tsai, “İleriye dönük olarak Tayvan, otoriter yayılmacılık ve iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadele için ABD ve diğer demokratik ortaklarla daha aktif bir şekilde işbirliği yapacak” diye konuştu. Ro Khanna ise, “ABD ile Tayvan’ın demokrasiye ve özgürlüğe bağlılıkla ortak değerleri paylaştığını yinelemek için buradayız. Başkan Biden liderliğindeki ABD, bölgede barış istiyor” ifadelerini kullandı.