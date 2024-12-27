ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kazakistan’da düşen yolcu uçağı hakkında yaptığı açıklamada, ABD’nin uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret eden bazı belirtiler gördüğünü ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kazakistan’da 25 Aralık’ta düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait (AZAL) yolcu uçağına ilişkin açıklamada bulundu. Kirby, ABD’nin uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret eden bazı belirtiler gördüğünü öne sürerek, soruşturmanın devam ettiğini daha fazla bilgi veremeyeceğini aktardı. Kirby, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde söz konusu soruşturmaya yardım teklif ettiklerini dile getirdi.

Uçak kazası

Azerbaycan Havayolları’na ait 67 kişiyi taşıyan Bakü-Grozni seferi gerçekleştiren yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu. Dün Azerbaycan’a getirilen 14 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de Bakü’ye getirilmişti.