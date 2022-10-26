Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, Tokyo’da düzenledikleri basın toplantısında Kuzey Kore’nin tekrar nükleer bomba denemesi yapması halinde eşi benzeri olmayan bir şekilde karşılık verecekleri konusunda uyardı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, Tokyo’da düzenledikleri basın toplantısında Kuzey Kore’nin tekrar nükleer bomba denemesi yapması halinde eşi benzeri olmayan bir şekilde karşılık verecekleri konusunda uyardı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Güney Kore’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong bugün Kuzey Kore’nin nükleer bomba denemeleri ve bölgede istikrarın korunmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Tokyo’da bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Kuzey Kore’nin 2017’den beri sürdürdüğü nükleer denemelerin devam edeceğine inanan Washington ve müttefikleri Kuzey Kore’nin nükleer bomba denemesi yapması halinde eşi benzeri olmayan bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong basın toplantısında “Kuzey Kore’nin 7. kez nükleer denemeyi yapması halinde benzersiz bir karşılık verilmesinin gerekli olacağı konusunda anlaştık” dedi.

ABD’li mevkidaşı Wendy Sherman Kuzey Kore’nin bölgedeki istikrarı bozduğunu belirterek Kuzey Kore’yi umursamaz olarak nitelendirerek, “Kuzey Kore’yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri Çin ve Rusya’nın bu yıl ABD liderliğindeki Güvenlik Konseyi Kuzey Kore yaptırımlarını veto etmesine mesaj gönderen Sherman "Burada gerçekleşen herhangi bir durumda, örneğin Kuzey Kore’nin nükleer denemeler yapması gibi, tüm dünyanın güvenliği etkilenecektir. Güvenlik Konseyi üyelerinin herhangi bir nükleer silah kullanımında dünyayı inanılmaz şekillerde değiştireceğini gerçekten anlamalarını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Toplantının devamında Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bölgedeki işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduklarını vurguladı. Mori, "Japonya-ABD ittifakının ve ABD-Güney Kore ittifakının caydırma ve karşılık verme kapasitesini daha da güçlendirilmesi ve üç ülke arasında daha fazla güvenlik işbirliğini desteklenmesi konusunda anlaştık" dedi.

“Tayvan’ı desteklemek için elimizden geleni yapacağız”

Çin ve Tayvan arasındaki anlaşmazlığa da değinen Sherman, Tayvan’ın kendisini savunması için Güney Kore ve Japonya ile işbirliği yapsalar da ABD’nin işbirliğini sürdüreceğini ifade etti. Sherman “ ABD, Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediğini açıkça belirtti. Ancak bölgede barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu nedenle Tayvan’ı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Tayvan’ın kendini savunmasını sağlamak için Japonya ve Güney Kore ile birlikte çalışacağız” dedi.

Bu ay gerçekleştirdiği Komünist Parti toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan sorununu çözmek için güç kullanma hakkından asla vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.