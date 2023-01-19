ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, “Kocaeli’ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, daha büyük işbirliklerini dört gözle bekliyorum” dedi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, “Kocaeli’ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, daha büyük işbirliklerini dört gözle bekliyorum” dedi.

4 Kasım itibarıyla ABD İstanbul Başkonsolosu görevine gelen Julie Eadeh, Kocaeli’de gazetecilerle bir araya geldi. İlk olarak Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile bir araya gelen Eadeh, burada hem gazetecilerden Kocaeli hakkında bilgiler aldı hem de konsolosluk olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan tarafından Eadeh’e Kocaeli’nin sembolü olan İzmit Saat Kulesi ve Havadan Kocaeli kitabı hediye edildi. Daha sonra Star Kocaeli’ye ziyarette bulunan Julie Eadeh, Star Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Semrel Aşçı’nın sorularını yanıtladı. Kocaeli’de birçok ABD şirketinin faaliyet gösterdiğini ve milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıldığını belirten Julie Eadeh, “Kocaeli’ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, daha büyük işbirliklerini dört gözle bekliyorum” dedi.

“Kocaeli’ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nde İstanbul Başkonsolosu olduğundan beri Kocaeli’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Julie Eadeh, “Kocaeli’de olduğum için çok mutluyum. Bu benim İstanbul Başkonsolosu olduktan sonraki ilk Kocaeli ziyaretim. Kocaeli’nin Marmara Bölgesi ve Türkiye için ne kadar önemli bir şehir olduğunu öğrenmekten dolayı mutluyum. Özellikle ekonomik anlamda, Amerikan şirketleri adına mutluyuz ve burada genel merkezlerimiz var. Kocaeli’ye milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz ve binlerce iş kolu oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, daha büyük işbirliklerini dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

“Kocaeli’deki durumdan gurur duymaktayız”

Eadeh, cemiyetin ardından Star Kocaeli’de Semrel Aşçı’ya da açıklamalarda bulundu. Eadeh, “Kocaeli’de milyarlarca dolarlık yatırım ve binlerce kişiye istihdam sağlayarak yatırımda bulunan birçok ABD şirketi faaliyet gösteriyor. Bu durumdan son derece gurur duymaktayız. Bu iş imkanlarının yanı sıra her yıl gerçekleştirilen bir fuar var. Bu fuar çerçevesinde şirketler ABD’ye giderek Amerikan şirketleriyle bağlantı kurma ve ABD’de iş kurma imkanları hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalıyor” dedi.

“ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonunun gazetecileri desteklemek için düzenlediği programlarla gurur duyuyorum”

Son olarak Türkiye’deki gazetecileri de değerlendiren Başkonsolos Julie Eadeh, “ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonunun sözcüsü olarak görev yaptığım süre zarfında son derece etkili gazetecilerle bir arada olma, onlarla tanışma şansına sahip oldum. Bunun için kendimi son derece şanslı hissediyorum. Gazetecilerin yaptığı gerçekleri yazmak ve kişilerin haber alma konusu hakkında yaptığı çalışmaların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kariyerim boyunca gazetecilerle yakın olarak çalışma imkanı yakaladım. ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonunun gazetecileri desteklemek için düzenlediği programlarla da gurur duyuyorum. Gerek İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek konusunda olsun, gerek değişim programları olsun, gerek mesleki beceriler olsun, çeşitli konularda programlar düzenleyerek gazetecileri destekledik” ifadelerini kullandı.