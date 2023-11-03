ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana üçüncü kez İsrail’i ziyaret etti.

İsrail’in Filistin’e saldırılarında 28. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonuna katılan 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Kara operasyonunda ölen asker sayısının 23’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün gece gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nin en büyük şehri olan Gazze’ye yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin ise masada olmadığını duyurdu.

Blinken bir kez daha İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana üçüncü kez İsrail’e geldi. Blinken, ziyareti kapsamında ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek, daha sonra ülkenin savaş kabinesi üyeleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi de planlanan Blinken, son olarak muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşecek.

ABD’den ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Blinken, Filistinli sivillere verilen zararın azaltılmasını sağlamak için İsrail’den "somut önlemler" isteyeceğini söyledi.