ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyaretinin ardından temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün’de Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları 29’uncu gününde devam ediyor. İsrail hükümetinin bu saldırılarında en büyük destekçisi olan ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ziyaretinin ardından temaslarda bulunmak üzere Ürdün’e geldi. Başkent Amman’da Arap dışişleri bakanları ile görüşme gerçekleştirecek Blinken, önce Amman Oteli’nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşmede, Blinken Lübnan’ı savaşın dışında tutma çabalarından dolayı Mikati’ye teşekkür ederken, ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki sivillere insani yardım sağlamaya yönelik çabaları masaya yatırıldı.

Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile de bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Safadi görüşmede, Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırıların derhal durdurulması ve insani felaketin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, bölgeye acil insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Blinken ayrıca, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile de görüşürken, görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.