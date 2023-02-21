ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem olmasını beklememeliyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem olmasını beklememeliyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’deki deprem bölgelerini ziyaret ederek, temaslarda bulunmasının ardından dün akşam Yunanistan’a geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Blinken, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından Dendias’ın, Avrupa’dan afet bölgesine giden ilk dışişleri bakanı olduğunu söyleyen Blinken, "Geçtiğimiz günlerde yaptığınız helikopter yolculuğunun aynısını Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdim. Bu yıkıcı deprem dolayısıyla ABD ve Yunanistan olarak arama-kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında birbirimizi bilgilendirme şansına sahip olduk" dedi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için temasların artığı bu günleri bir şans olarak vurgulayan Blinken, "İlişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem olmasını beklememeliyiz" ifadelerini kullandı. Blinken, ABD’nin NATO ve dünya için kilit rol oynayan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için elinden geleni yapacağını da aktardı.