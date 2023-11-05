ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Ramallah’ta bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Blinken, bölgedeki temasları kapsamında bugün İsrail işgalindeki Batı Şeria’ya bağlı Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana ikinci kez görüşen ikili, ilk kez Batı Şeria’da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.