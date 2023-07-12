ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin taşınmasının ardından eski tarihi binası satışa çıkarıldı. 3’üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan bina ve arazinin 50 milyon dolar ile 80 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini Çukurambar’da bulunan yeni hizmet binasında sürdürmeye başladı. 1954 yılından beri büyükelçilik olarak kullanılan Kavaklıdere’deki tarihi bina ise satışa çıkarıldı. 15 bin 882 metrekarelik arazi, 3’üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde bulunuyor.

Büyükelçilik binasının satışa çıkarılmasını değerlendiren emlakçı Cemil Kosovaeri, “Arsanın takriben 16 dönüm olduğunu öğrendim. Çok değerli, kıymetli ve nokta bir yer. Ankara’da olabilecek en nadide yer. Orayı kompleks gibi düşünmek lazım. Konutun içerisinde rezidans, otel, AVM şeklinde değerlendirilerek daha çok katma değer katılabilir. İnşaat firmalarının buraya talip olacağını düşünüyorum” dedi.

Büyükelçilik arsasının değerine ilişkin konuşan Kosovaeri, “Böyle bir yerin metresi 3 bin dolar ile 5 bin dolar arası gidebilir. Eğer 3 bin doları baz alırsak 48 milyon dolar, 4 bin doları baz alırsak 63 milyon dolar, 5 bin doları baz alırsak 80 milyon dolar edeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Arsanın çok gözde bir yerde olduğunun altını çizen Kosovaeri, “Herkesin istediği bir yer. Özellikle büyük inşaat firmalarının talip olacağını tahmin ediyorum. Güzel teklifler sunacaklardır” ifadelerini kullandı.