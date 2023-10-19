Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye Büyükelçiliğinde, İsrail’in Filistin’de bir hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye’de ilan edilen milli yas kapsamında ABD bayrağı yarıya indirildi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından ABD bayrağının yarıya indirildiği bir fotoğrafla yapılan paylaşımda, “ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak elim bir şekilde yaşamını yitiren masum insanların yasını Türk halkı ve tüm dünya ile birlikte tutuyoruz” ifadeleri kullanıldı.