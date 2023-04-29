Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu.

Bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Başkonsolos Davis; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bölgesel kalkınmaya yönelik yapılan çalışmalar üzerine Rektör Çomaklı ile sohbet etti.

Bulunduğu bölge için Erzurum ne kadar önemli ise Atatürk Üniversitesinin de ülke yükseköğretimi için o kadar önem arz ettiğini belirten Davis, 65. yılını geride bırakan köklü eğitim kurumunun bilgi ve tecrübesi ile itibar gören bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Başkonsolos Davis: “Yapmış olduğu çalışmalar ile adını sık sık duyduğumuz, özellikle Doğu Anadolu Gözlemevi, Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere birçok alanda bilimsel faaliyetleriyle yenilikçi bir yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesinde olmaktan oldukça mutluyum. Uluslararasılaşmaya yönelik yapmış olduğu çalışmalar için de Rektör Çomaklı’yı tebrik ediyor, şahsı nezdinde tüm üniversite ailesine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile önemli bir ivme kazandığını belirten Prof. Dr. Çomaklı, bu projenin en önemli çıktıları arasında yer alan yabancı dil eğitiminde de ciddi bir mesafenin katedildiğini söyledi. Birçok üniversite ile bilimsel ortaklıkların bulunduğunu aktaran Rektör Çomaklı, akademik ve öğrenci değişim programları başta olmak üzere üniversitenin tanınırlık ve görünürlüğüne katkı sunacak her türlü adımı attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret, potansiyel proje ve iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.