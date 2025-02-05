Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşuna yönelik sarsılmaz desteğin sürdüğü belirtilerek, "İsrail’in yerleşim politikaları, toprak ilhakı veya topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarına yönelik gerçekleştireceği herhangi bir ihlale kesinlikle karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağı" şeklindeki açıklamalarına bir tepki de Suudi Arabistan’tan geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşuna yönelik sarsılmaz desteğin sürdüğü belirtilerek, "Veliaht Prens ve Başbakan olan Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, 18 Eylül 2024’te Şura Konseyi’nin dokuzuncu döneminin ilk oturumunun açılışında yaptığı konuşmada bu tutumu açık ve kesin bir şekilde ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan’dan bağımsız Filistin vurgusu

Suudi Arabistan yönetiminin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için amansız çabalarını sürdüreceğini ve bu gerçekleşmeden İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını daha önce vurguladığı hatırlatılan açıklamada, "Muhammed bin Selman ayrıca, 11 Kasım 2024’te Riyad’da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi’nde bu kararlı tutumu yinelemiştir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devleti kurma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulamış ve İsrail’in Filistin topraklarını işgaline son verilmesini talep etmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca Muhammed bin Selman’ın "daha fazla barışsever ülkeyi Filistin Devleti’ni tanımaya çağırdığı" ve "Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumu harekete geçirmenin önemini vurguladığı" hatırlatıldı.

"Filistin halkı haklarını elde etmeden kalıcı barış imkansızdır"

Suudi Arabistan yönetiminin Filistin halkının yasa dışı yollarla yerinden edilmesine karşı olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail’in yerleşim politikaları, toprak ilhakı veya topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarına yönelik gerçekleştireceği herhangi bir ihlale kesinlikle karşı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. Uluslararası toplumun topraklarında kalmayı sürdürecek olan Filistin halkının katlandığı ağır insani acıları hafifletme görevinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Suudi Arabistan, bu sarsılmaz tutumun müzakere edilemez olduğunu ve uzlaşmaya tabi olmadığını vurgulamaktadır. Filistin halkı uluslararası kararlara uygun şekilde meşru haklarını elde etmeden kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak imkansızdır. Bu durum daha önce hem eski hem de mevcut ABD yönetimlerine açıkça ifade edilmiştir" denildi.