ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendisini öldürmesi halinde "yok olacağını" belirterek "Başlangıçta talimatlar bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Geriye hiçbir şey kalmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’a maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek" başkanlık kararnamesini imzalarken Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’ın petrol ihracatını sınırlamayı ve Orta Doğu’daki etkisini kısıtlamayı amaçlayan kararnamenin "İran için çok zor" olduğunu söyleyen Trump, "Umarım bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayız" dedi. Daha önce söz konusu kararnameyi imzalama konusunda "kararsız" olduğunu ifade eden Trump, "Bunu imzalıyorum ve bunu yapmaktan mutsuzum, ancak gerçekten çok fazla seçeneğim yok. Çünkü güçlü ve kararlı olmalıyız. Bunun büyük ölçüde kullanılması gerekmeyeceğini umuyorum. Orta Doğu’da ve belki de dünyada tam bir barışa sahip olabilseydik harika olurdu" dedi.

"İran’ın nükleer silahı olamaz"

İmzaladığı kararnamenin İran’ın nükleer silah geliştirmesini önlemek için gerekli olduğunu ifade eden Trump, konuyla ilgili duruşunun net olduğunu belirterek "İran’ın nükleer silahı olamaz" ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğu sorulan Trump, "Çok yakınlar" yanıtını verdi.

"Talimatlar bıraktım"

İran’ın kendisini öldürmeye çalışması halinde bunun nasıl sonuçlar doğuracağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Buna tam bir yok oluş denirdi" ifadelerini kullandı. Bunun İran için "korkunç" sonuçlar doğuracağını vurgulayan Trump, "Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Başlangıçta talimatlar bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar. Geriye hiçbir şey kalmaz" diye konuştu.

"Biden yönetiminden faydalandılar"

ABD’nin Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Çin’in ABD’den ithal edilen bazı ürünlere yönelik misilleme tarifeleri uyguladığı hatırlatılan Trump, "Sorun değil" dedi. Çin ve diğer tüm ülkelere karşı "çok iyi iş çıkaracaklarını" belirten Trump, "Biden yönetiminden daha önce hiç görmediğim şekilde faydalandılar. Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu hiç görmemiştim. Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi" şeklinde konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jingping ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "uygun zamanda" görüşeceklerini belirterek "Acelem yok" dedi.

Trump’tan Filistinlilere Gazze’den ayrılma önerisi

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamalarda Filistin konusuna da değindi. Gazze’deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğunu iddia eden Trump, "Gazze konusunda pek çok insandan farklı düşünüyorum. Bence iyi, yeni ve güzel bir toprak parçası almalılar ve biz de birilerinin gerekli parayı koyup orayı inşa etmesini, güzelleştirmesini ve yaşanabilir hale getirmesini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı. Gazze için "Orada nasıl kalmak isterler bilmiyorum. Tam bir yıkım sahası" diyen Trump, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze’ye geri dönmekten çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.

"Alternatifleri olmadığı için oradalar"

Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze’ye mecburen döndüklerini savunan Trump, "Şu anda başka alternatifleri yok. Yani, alternatifleri olmadığı için oradalar. Şu anda ellerinde büyük bir moloz yığını var. Fotoğrafları gördünüz mü? Kim böyle yaşayabilir ki?" diye sordu. Bölgenin aynı zamanda "çok tehlikeli" olduğunu ifade eden Trump, "Her yerde ateş ve bombalar var. Her iki tarafta da var. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze’den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze’ye geri dönmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

Yeni kararnameler imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a "maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek" olan başkanlık kararnamesinin yanı sıra ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılmasına yönelik ve BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA’ya sağlanan fonların durdurulmasına yönelik başkanlık kararnamelerini de imzalamıştı.