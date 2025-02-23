ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Ukrayna’daki savaş ve yasa dışı fentanil ticaretiyle mücadele" çabalarını ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kanada Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Ukrayna’daki savaş ve yasa dışı fentanil ticaretiyle mücadele çabalarını ele aldıkları belirtildi.

Beyaz Saray ise görüşmede hem Trump’ın hem de Trudeau’nun 3 yıldır devam eden savaşın sona erdiğini görme arzusunu dile getirdiklerini bildirdi. Açıklamada, "Liderler Pazartesi günkü görüşmeyi dört gözle beklediklerini söylediler" denildi.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin yarın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Romanya ve Polonya liderleriyle Ukrayna savaşını görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.