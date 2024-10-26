Ülkesinin yerli çocukların asimile edilmesindeki rolünü kabul eden ABD Başkanı Joe Biden, "Yaptıklarımız için ABD Başkanı olarak resmen özür diliyorum. Bunun çoktan zamanı gelmişti" dedi.

Arizona eyaletinin Phoenix kentini ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Gila Crossing adlı tarihi okulda ülkesinin yerli çocukların asimilasyonundaki rolüyle ilgili bir konuşma yaptı. Yatılı okullara gitmeye zorlanan binlerce Amerikan yerlisi çocuğun maruz kaldığı kötü koşullara atıfta bulunan Biden "Yaptıklarımız için ABD Başkanı olarak resmen özür diliyorum. Bunun çoktan zamanı gelmişti. Açıkçası, bu özrün 50 yıl sonra gelmiş olmasının hiçbir mazereti olamaz" dedi. ABD’nin bu konudaki politikasından etkilenen Amerikan yerlisi çocukların sayısının "gerçek rakamın muhtemelen çok çok daha üstünde olduğunu" söyleyen Biden, "Federal yerli yatılı okul politikası ve neden olduğu acı, Amerikan tarihinde her zaman önemli bir utanç işareti, bir leke olacaktır" şeklinde konuştu. Yaşananlar için "ruhumuzdaki bir günah” ifadesini kullanan Biden, ABD’nin asimilasyon politikasına ilişkin gerçeklerin uzun bir süre boyunca kamuoyunun dikkatini çekmediğini, tarih kitaplarında yer almadığını ve okullarda öğretilmediğini ifade etti.

Binlerce yerli çocuk etkilenmişti

ABD hükümeti 1819’dan 1969’a kadar 37 eyalette 400’ü aşkın federal Amerikan yerlisi yatılı okulunu yönetmiş ya da kilise ve dini gruplara bu okulların işletilmesi için maddi destekte bulunmuştu. Bu okullara giden binlerce Amerikan yerlisi çocuğun asimilasyon politikaları kapsamında dil ve din değiştirmeye zorlandığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı kamuoyuna yansımıştı.