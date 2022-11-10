Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 14 Kasım’da Endonezya’nın Bali Adası’nda bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 14 Kasım’da Endonezya’nın Bali Adası’nda bir araya geleceği bildirildi.

Endonezya’da 15-16 Kasım’da gerçekleştirilecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne sayılı günler kala Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı ile ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 14 Kasım’da Endonezya’nın Bali Adası’nda bir araya geleceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, “Liderler, ABD ile Çin arasındaki iletişim hatlarını koruma ve derinleştirme, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme, çıkarlarımızın örtüştüğü yerlerde, özellikle de uluslararası toplumu etkileyen ulusötesi zorluklarda birlikte çalışma konularını ele alacak. İki Lider ayrıca, bir dizi bölgesel ve küresel meseleyi tartışacak” denildi.