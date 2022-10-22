ABD Başkanı Joe Biden, 2024’teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 2024’teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda 2024’teki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, 2024’te yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olmak için resmi bir karar vermediğini söyleyerek, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var" dedi.