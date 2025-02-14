ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, bugün Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Vance, görüşmenin basına açık kısmında basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulundu. JD Vance, Rusya-Ukrayna çatışması ve bu çatışmanın müzakere yoluyla nasıl çözüme kavuşturulabileceği konusunu konuşmak istediklerini ifade etti. Açıklamasında ayrıca Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade eden Vance, "Avrupa, elbette ABD için çok önemli bir müttefik. NATO da bizim en önemli parçası olduğumuz önemi çok yüksek olan bir askeri ittifak. Ancak, NATO’nun geleceğe uygun bir yapıda olduğundan emin olmak istiyoruz. Bunun için de özellikle Avrupa’nın NATO’da yük paylaşımını biraz daha artırması ve böylece ABD’nin Doğu Asya’daki bazı zorluklara odaklanabilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Rutte ise Vance’in Avrupa’nın kendi savunması için daha fazlasını yapması gerektiği yönündeki görüşünün kesinlikle doğru olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda olgunlaşmalı ve daha fazla savunma harcaması yapmalıyız" dedi.

"Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var"

Ayrıca Wall Street Journal gazetesine de açıklama yapan Vance, Rusya’nın Ukrayna ile barış antlaşmasını kabul etmemesi halinde ekonomik yaptırım ve askeri müdahale seçeneklerinin masada olduğunu söyledi. Vance, "Putin’e karşı kullanılabilecek ekonomik baskı araçları ve tabii askeri baskı araçları da var" dedi. JD Vance, Rusya’nın Ukrayna’nın bağımsızlığını garanti altına alan bir barış antlaşmasını kabul etmemesi halinde ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi seçeneğine de değindi. ABD Başkan Yardımcısı, "Bence bu süreçten çıkacak anlaşma, bir çok kişinin şaşırmasına sebep olacak" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu işe gözü kapalı girmeyeceğini vurgulayan Vance, "Kendisi, ‘her şey masada, hadi bir anlaşma yapalım’ diyecek" dedi.

Ukrayna topraklarının ne kadarlık bir kısmının Rusya’nın kontrolünde kalacağını ve ABD ve Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya ne gibi güvenlik garantileri verebileceğini konuşmak için çok erken olduğunu vurgulayan Vance, detayların barış görüşmeleri sırasında görüşülmesi gerektiğine işaret etti. Vance, "Birçok farklı formül veya düzenleme olabilir ancak bizim için önemli olan, Ukrayna’nın egemenlik ve bağımsızlığa sahip olmasıdır" dedi.