ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesi talimatını verdi.

ABD Adalet Bakanlığı, federal savcılardan New York şehri Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının düşürülmesini istedi. Adalet Bakan Yardımcısı Vekili Emil Bove tarafından Manhattan Savcılığı’na yazılan bildiride, bekleyen davanın Adams’ın tüm dikkatini ve kaynaklarını yasa dışı göç ve şiddet suçlarına yönlendirmesini haksız yere kısıtladığı ifade edildi. Bove, Adams’ın suçlamalar yöneltilmeden önce Biden yönetiminin göç politikalarını eleştirdiğine dikkat çekerek bunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Adams’ın savunma avukatı Alex Spiro ise yaptığı açıklamada, "Başından beri söylediğim gibi, belediye başkanı masumdur ve galip gelecektir. Bugün başardı" dedi.

Savcılardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adams hakkındaki suçlamalar

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında Eylül 2024’te Türkiye’ye fayda sağlayacak eylemlerde bulunmak karşılığında Türk yetkililerden seyahat ayrıcalıkları sağladığı ve yabancı ülkelerden yasa dışı bağışlar kabul ettiği suçlamalarıyla ilgili 5 maddelik bir iddianame hazırlanmıştı. 64 yaşındaki Adams, ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’a yönelik göçteki artış nedeniyle yönetimin göç politikasını eleştirdiği gerekçesiyle Biden yönetimi tarafından haksız yere hedef alındığını belirtmiş ve suçlamaları reddetmişti.

Adams, New York’un tarihinde görev başında federal suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk belediye başkanı olarak tarihe geçmişti.