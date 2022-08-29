Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticiye verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını yetişmesinde teknik destek verdiği süper meyve olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan aronya meyvesi ikinci hasadını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üreticiye verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını yetişmesinde teknik destek verdiği süper meyve olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan aronya meyvesi ikinci hasadını verdi.

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projesi çerçevesinde üretimi artırmak ve yerli üreticiyi teşvik etmek amacıyla verdiği desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının, yetiştirilmesinde teknik destek sağladığı, süper meyve olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe pek çok alanda kullanılan aronya meyvesi ikinci hasadını verdi.

İkinci hasat şenliği düzenlendi

Gölbaşı Günalan Mahallesi’nde yerli üretici Mustafa Sami Barshan tarafından yetiştirilen aronya meyvesinin ikinci hasadı şenlik havasında geçti. Şenliğe; Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Diş İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Ankara Milletvekilli Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk katıldı.

Şenlikte konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Bildiğiniz gibi bir pandemi süreci yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bu süreç şunu gösterdi, tarım olmazsa olmaz. O yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma can suyu olmaya devam ediyoruz. Burada teknik destek sağladığımız aronya meyvesinin ikinci hasadını yapacağız. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Aronya meyvesini üreten yerli üretici Barshan ise "Aronya meyvesi gerçekten çok fonksiyonel bir meyve. Pek çok sektörde kullanılıyor. Şimdi de Ankara çiftçisine kazandırmaya çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine destekleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğe katılanlara aronya meyvesi ile aronya meyvesinden yapılan kek, reçel, çay ve ekmeklerden ikram edildi.