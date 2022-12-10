Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinden BelPLAS AŞ, çevre kirliliğini önlemek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla Avrupa Birliği standartlarında ürettiği dizel egzoz sıvısı ‘Belblue’, Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) genel kataloğuna girerek, kurumun internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinden BelPLAS AŞ, çevre kirliliğini önlemek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla Avrupa Birliği standartlarında ürettiği dizel egzoz sıvısı ‘Belblue’, Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) genel kataloğuna girerek, kurumun internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Çalışma alanını genişleterek yenilikçi ürünlerin üretimine başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ, birçok organik ve kimyasal ürünün üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. BelPlas AŞ tarafından üretilen dizel egzoz sıvısı ‘Belblue’ da DMO’nun ürün kataloğuna girerek kurumun e-satış portalı üzerinden kamusal alanda satışa sunuldu.Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye’de ilk defa ABB tarafından üretilen dizel egzoz sıvısı Belblue’ya DMO üzerinden ulaşabilecek.

Belblue dizel egzoz sıvısının çevre kirliliğini önlemek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla Avrupa Birliği standartlarında üretildiğinin altını çizen BelPlas AŞ Genel Müdürü Adnan Demirci, “Belblue ürününü Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçlarını düşünerek üretmiştik. Daha sonra üretim kapasitemizin yeterli olması ve birçok kamu alımında yaşanan sıkıntıları gidermek adına Devlet Malzeme Ofisi’nde de ürünümüz olsun istedik. Başvurduk ve ilk giren de BelPlas AŞ oldu” dedi.

BelPlas AŞ tarafından üretilen dizel egzoz sıvısına vatandaşların da ulaşabilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Demirci, şu ifadeleri kullandı.

“Bundan sonraki süreçte özellikle son kullanıcıların tüketebilmesi için ilk Petrol Ofisi ile anlaştık. Onlarla başladıktan sonra değişik şirketlerin benzin istasyonlarında da piyasanın çok çok altında bir fiyata ürünlerimiz satılacak. Buradaki amacımız tabii ki kamu yararı ama aynı zamanda şahıs yararı da var. Ülkemizin içinden geçtiği durumu hepimiz biliyoruz. Yakın zamanda birçok benzinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketi BelPlas’ın ve Büyükşehirimizin logosuyla birlikte ürünümüzü son tüketiciler görecek ve alıp kullanacaklar.”