Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğuna oturan minik Esila’ya verdiği söz üzerine başlatılan “Şiir Gibi Şehir” uygulaması devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğuna oturan minik Esila’ya verdiği söz üzerine başlatılan “Şiir Gibi Şehir” uygulaması devam ediyor.

Başkentliler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli artık güne şiir ile başlıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu devrettiği minik Esila’ya verdiği sözü tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hem personeli hem de vatandaşları her gün yeni bir şiirle buluşturmaya devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, “Şiir Gibi Şehir” uygulaması çerçevesinde belediye binasının girişine konulan ekran sayesinde personel ve vatandaş her gün farklı bir şairin şiiriyle güne başlıyor.