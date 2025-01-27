Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Ulus’un 1/5000’lik İmar Planı Değişikliği Sunum Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleşen toplantıda, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, imar planına dair sürece değinerek genel bilgilendirme yaptı. Ardından ihalenin yüklenicisi ve şehir plancısı Necati Uyar, sunum yaparak ihale sonrasındaki süreç ile yapılan çalışmaların detaylarını aktardı. Toplantıya, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, ABB temsilcileri, AKK Meclis ve Çalışma Grubu üyeleri, bürokratlar, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ulus’un tarihi yapısını koruyarak gelişmesi, ulaşım sorunlarının çözülmesi ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yapılacak değişikliklere dair konuların ele alındığı sunum toplantısında Bekir Ödemiş, bölgedeki yenileme alanının 185 hektar, kentsel sit alanının 210 hektar olduğunu; ABB’nin ise yenileme alanında proje ve uygulamalardan sorumlu olduğunu kaydetti.

Ankara’nın tarihi dokusu ve kimliği geleceğe taşınıyor

Ulus bölgesindeki tarihi ve kültürel zenginliklere de dikkat çeken Ödemiş, “210 hektarlık bir alanda iki tane arkeolojik birinci derece sit alanı var, UNESCO’nun listesinde yeri var. Arslanhane Camii (Ahi Şerefeddin Camii), Hacı Bayram Camii ve çevresi, Augustus Tapınağı’nın olduğu alan. Yani bu bile aslında bastığımız alanın, yaşadığımız alanın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Ödemiş, planlama kapsamında ABB’nin amaç ve misyonuyla ilgili, “Yalın, sade ama yaşayan bir plan yaptık. Kesinlikle bir rant veya siyasi kaygı gütmedik. Öyle bir düşüncemiz mümkün dahi olamaz, tamamıyla koruma amaçlı yaptık. Burada yaşayan insanın sosyoekonomik koşullarını iyileştirecek bir plan yapmaya gayret ettik. Ankara, Türkiye ve dünya tarafından görünür kılmamızı sağlayacak bir plan yapmaya gayret ettik. Somut olmayan mirası da bu plana ekleyerek bu kültürel katmandaki tüm gelenek, görenek yaşanmışlıklarının da geleceğe aktarılacağı bir plan çalışması yapmaya gayret ettik. Amacımız, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında hepimizin yaşamaktan onur ve mutluluk duyduğu Başkent’i daha kimlikli bir hale getirmek. Ancak böylesine nitelikli bir alanı koruyarak, geleceğe taşıyarak Ankara’yı kimlikli yaşanabilecek bir kent haline getiririz” diye konuştu.

Bölgedeki otopark ve trafik sorunu dile getirildi

AKK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, AKK Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi’nin çalışmalarına değinerek, ABB ile ‘Ortak Akıl’ ile kent için çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi.

Ulus bölgesinde ve Ankara Kalesi çevresi başta olmak üzere otopark ile trafik sorununun kentteki turizmi de etkilemesine değinen Yahnici, “Bu bölgede katedilecek çok yol var. Otopark olmadığı ve o bölgedeki trafik sorunu çözülemediği müddetçe Kale bölgesinde turizm olmaz. Biz bu alanda trafik sorununu çözerek ve yaya yollarını açarak sonuca ulaşmak zorundayız. Tarih zenginliği ve getirdiği kültür zenginliği ile 2 bin yıllık bir kaleden bahsediyoruz, az kalsın yıkılacaktı. Yıkılmasın diye üç senedir sayın Bekir Ödemiş ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yahudi Mahallesi için çağrı

Yahudi Mahallesi’ne yönelik çalışma yapılmasını da kaydeden Yahnici, “Aynı şey Yahudi Mahallesi için de geçerli. Yahudi Mahallesi yıkılıyor, Yahudi Mahallesi’ni kurtarmak için çareyi hep birlikte arayıp ve bulmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Şehir plancısı Necati Uyar ise Ulus’un imar planı değişikliklerinin kapsamlı tespitler ve analizlerle desteklendiğini ifade ederek, “Her bir bina ve sokak için ayrı ayrı tespitler yapıldı. Ulaşım, altyapı, kentsel dokular, yeşil alanlar, tarihi yapıların envanteri detaylı bir şekilde fotoğraflandı ve veri tabanına aktarıldı” dedi.

Uyar, Hacı Bayram, Kale ve Anafartalar Mahallesi’nin imar alanının içerisinde yer aldığını belirterek, plan sınırları içerisinde birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarının da bulunduğuna değindi.

Yapılan sunumda; yapıların durumuna ilişkin tespit çalışmasına, Necatibey - Hamamönü gibi alanların bölge kapsamında yer almasına, Ulus çevresi raylı sistem duraklarına, tramvay projesi için güzergâh önerisine, Samanpazarı ile Ankara Kalesi’nin çevresi başta olmak üzere bölgedeki trafik ve otopark sorunlarına yönelik konular yer aldı.