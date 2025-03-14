Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerinde vatandaşlara sahur menüsü ikram ediyor.

ABB, Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerinde sahur vakti hasta yakınları ile hastane personeline sıcak çorba, kumanya ve kahvaltı tabağından oluşan sahur menüsü ikram ediliyor.

Ramazan boyunca sürecek

Belediye ekipleri, özellikle gece saatlerinde hastanede bulunan ve yiyecek temin etmekte zorlanan vatandaşlar için hazırladıkları sahur menüsünü hastanelerdeki acil servis önlerinde ikram ediyor. Uygulama, iki büyük şehir hastanesinde Ramazan ayı boyunca her gece devam edecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin, uygulamanın hastane ortamında zor zamanlar geçiren vatandaşların Ramazan ibadetlerini zorlanmadan gerçekleştirmelerini sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Sahur vaktinde şehrin en kalabalık noktası olan şehir hastanelerinde, sahadayız. Bir kişi varsa derdi, hastalığı nedeniyle sahur yapmaksızın niyetlenmek zorunda kalan, biz onun yanında olmak istiyoruz. Sayın Mansur Başkanımızın himayelerinde, iftarıyla sahuruyla tüm vatandaşlarımızla beraber olmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.