Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan boyunca 50’ye yakın noktada 500’ü aşkın etkinlik düzenleyecek.

ABB, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle birlikte dolu dolu yaşamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, Ramazan coşkusunu Başkentin dört bir yanına taşıyacak. Gençlik Parkı, Kuğulu Park, Etimesgut, Beypazarı, Haymana, Keçiören gibi ilçelerin de yer aldığı toplam 50 noktada Ramazan’a özel 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan etkinliklerde her yaştan Başkentli, Ramazan’ın manevi iklimini yaşarken aynı zamanda kültürel ve sanatsal aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel olarak ilk kez hayata geçirilen ‘Ankara İnanç Turu-Miras Rotası’ ile her cuma günü 6 cami, 2 türbe ve 1 tapınak ziyaret edilecek.

Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde tasavvuf ve ney dinletileri

Ramazan ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda iftar ile teravih namazı arasında tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilecek. Diğer günlerde ise 16.00-17.00 saatleri arasında ney dinletisi yapılacak.

‘İnanç Turu-Miras Rotası’ ile tarihe yolculuk başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nce ‘Ankara İnanç Turu-Miras Rotası’ da Ramazan’a özel olarak ilk kez hayata geçirilecek. Her hafta cuma günü düzenlenecek olan bu özel gezilerde Başkent’in tarihi ve kültürel mirası keşfedilecek. Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda, 6 cami, 2 türbe ve 1 tapınak ziyaret edilecek. Katılımcılar, kentin farklı inançlara ev sahipliği yapan kadim geçmişini yakından tanıma fırsatı bulurken, Ramazan’ın manevi atmosferini de derinden hissedecek.

Gençlik Parkı’nda Ramazan coşkusu

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhu, Gençlik Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle de her yaştan Başkentliye ulaşacak. Gençlik Parkı, Ramazan boyunca tiyatrolar, özel gösteriler, tasavvuf konserleri ve özel gün etkinlikleriyle vatandaşları ağırlayacak.

Ramazan coşkusunun kentin her köşesine taşınması için tüm ilçelerde Ramazan’a özel gösteriler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokallerinde seminerler, atölyeler, Hacivat-Karagöz gösterileri, Kur’an-ı Kerim okuma ve mukabele gibi geleneksel Ramazan etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Genç Akademilerde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve söyleşiler

Genç Akademilerde de gençler Ramazan’ı dolu dolu yaşayacak. Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler’de hizmete açılan Genç Akademiler, Ramazan boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, iftar yemekleri ve alanında uzman kişilerle söyleşilere ev sahipliği yapacak.