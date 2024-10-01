Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite öğrencilerine 3 konuk eviyle barınma desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 3 konuk eviyle hizmet verecek. Öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunan Metkay Kız Konukevi 200, Kurtuluş Kız Konukevi 93 ve Eserkent Konukevi (Araplar) ise 2 bin olmak üzere toplamda 2 bin 293 kişilik kapasiteyle üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

“Şehit ve gazi çocukları ücretsiz faydalanacak”

Şehit ve gazi çocukları ile sosyal destek alma şartlarını yerine getiren ailelerin çocukları konukevlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Açıkta kalan diğer öğrenciler için ise belirlenen ücret tarifesi, Metkay ve Kurtuluş Kız Konukevleri için aylık bin 620 TL, Eserkent Konukevi için aylık bin 80 TL şeklinde olacak.

Başvurular 1-8 Ekim tarihleri arasında”

Konukevlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını ABB’nin internet adresi üzerinden 1-8 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra gerekli kriterleri taşıyan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nin Metkay, Kurtuluş ve Eserkent Konukevlerine yerleştirilecek.